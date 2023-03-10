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Защитники за сутки уничтожили 870 оккупантов и самолет

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 07:19
Защитники за сутки уничтожили 870 оккупантов и самолет
Фото Генштаба

Россия в войне против Украины уже потеряла 156 990 военных, 3 448 танков, 6 742 ББМ, 2 107 беспилотников и 304 самолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 156 990 (+870) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 475 (+10) ед,
  • РСЗО – 491 (+3) ед,
  • средств ПВО – 256 (+2) ед,
  • самолетов – 304 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 107 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+34) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 337 (+6) ед,
  • специальной техники – 240 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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