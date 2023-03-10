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По всій Україні повітряна лунала тривога, в Білорусі в повітрі був МіГ

Ірина БалачукП'ятниця, 10 березня 2023, 09:41
По всій Україні повітряна лунала тривога, в Білорусі в повітрі був МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 10 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. У цей час в Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram 

Деталі: О 9:12 сирени почали лунати у Києві і низці центральних областей. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:02 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал". 

Оновлено: О 10:35 тривоги почали скасувати.

ВІДЕО ДНЯ

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 10:34 у Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
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