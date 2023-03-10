Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні повітряна лунала тривога, в Білорусі в повітрі був МіГ

Ірина БалачукП'ятниця, 10 березня 2023, 10:41
По всій Україні повітряна лунала тривога, в Білорусі в повітрі був МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 10 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України. У цей час в Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram 

Деталі: О 9:12 сирени почали лунати у Києві і низці центральних областей. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:02 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал". 

Оновлено: О 10:35 тривоги почали скасувати.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 10:34 у Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоБілоруські прикордонники скаржаться, що українські колеги їх залякують

Росія зазнає надзвичайно важких втрат у війні - розвідка Британії

Путін втратив контроль над інфопростором Росії – ISW

відеоУ промзоні Бахмута підрозділ прикордонників ліквідував групу "вагнерівців"

Ткаченко пригрозив УПЦ МП відповідальністю в разі крадіжки мощів святих із Лаври

Оголошено лауреатів Шевченківської премії

Усі новини...
повітряна тривога
У Москві і Свердловській області РФ лунала повітряна тривога
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа в Білорусі
"Шахеди", крилаті ракети і балістика: по Києву в четвер Росія гатила майже всім – КМВА
Останні новини
15:57
Польща планує оприлюднити документи про корупційний вплив РФ на євродепутатів
15:51
відеоУ мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування
15:50
В Ірані понад 100 людей затримали за підозрою в отруєнні школярок
15:39
Крах SVB викликає паніку по всьому світу – Bloomberg
15:24
Більшість британців позитивно оцінюють прийом біженців з України
15:13
Біля Маріуполя нові вибухи, росіяни підняли в небо авіацію – Андрющенко
15:06
У Молдові розкрили групу організаторів заворушень на протестах у Кишиневі
14:52
В Естонії суд заарештував трьох проросійських політиків, один недавно був у Маріуполі
14:36
Росіяни втратили два десятки вояк, штурмуючи опорні пункти прикордонників
14:26
Де українці можуть одружитись чи розлучитися за кордоном – пояснює Мінреінтеграції
Усі новини...