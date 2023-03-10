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По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 09:41
По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 10 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. В это время в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:12 сирены начали звучать в Киеве и ряде центральных областей. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:02 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 10:35 тревоги начали отменять.

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"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 10:34 в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаБеларусь
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