По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси в воздухе был МиГ

Утром 10 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. В это время в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:12 сирены начали звучать в Киеве и ряде центральных областей. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:02 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено: В 10:35 тревоги начали отменять.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 10:34 в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.