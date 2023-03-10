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ППО півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 11:54
ППО півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами
фото з сайту "Армія Inform"

Протиповітряну оборону півночі України продовжать посилювати мобільними вогневими групами.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, якого цитує відділ зв’язків з громадськістю командування, "Армія Inform"

Деталі: За словами Наєва, наприкінці 2022 року в Північній операційній зоні почали застосовувати мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. За цей час дані підрозділи зарекомендували себе досить добре та знищили десятки повітряних цілей.

На переконання командувача, якщо їхня кількість поступово зростатиме, то й ефективність теж буде підвищуватися.

Серед основних завдань мобільних вогневих груп – розвідка повітряного простору та знищення повітряного противника. Але, головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців – водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи. Щодо маршрутів, їх обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.

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Пряма мова Наєва: "Для ворога основна мета - влучити в наші об'єкти критичної інфраструктури, тому він обирає маршрути, що ефективні для його засобів повітряного нападу. Ми ж навпаки, аналізуємо та протидіємо його підступним замислам.

Поява мобільних вогневих груп – це вдала оптимізація Збройних сил України. На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенитно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому".

Теми: війнаармія
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