ППО півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами

Протиповітряну оборону півночі України продовжать посилювати мобільними вогневими групами.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, якого цитує відділ зв’язків з громадськістю командування, "Армія Inform"

Деталі: За словами Наєва, наприкінці 2022 року в Північній операційній зоні почали застосовувати мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. За цей час дані підрозділи зарекомендували себе досить добре та знищили десятки повітряних цілей.

Реклама:

На переконання командувача, якщо їхня кількість поступово зростатиме, то й ефективність теж буде підвищуватися.

Серед основних завдань мобільних вогневих груп – розвідка повітряного простору та знищення повітряного противника. Але, головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців – водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи. Щодо маршрутів, їх обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Наєва: "Для ворога основна мета - влучити в наші об'єкти критичної інфраструктури, тому він обирає маршрути, що ефективні для його засобів повітряного нападу. Ми ж навпаки, аналізуємо та протидіємо його підступним замислам.

Поява мобільних вогневих груп – це вдала оптимізація Збройних сил України. На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенитно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому".