ПВО севера Украины будут усиливать мобильными огневыми группами

Противовоздушную оборону севера Украины продолжат усиливать мобильными огневыми группами.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, которого цитирует отдел связей с общественностью командования, "Армія Inform"

Детали: По словам Наева, в конце 2022 года в Северной операционной зоне начали применять мобильные огневые группы противовоздушной обороны. За это время данные подразделения зарекомендовали себя достаточно хорошо и уничтожили десятки воздушных целей.

По убеждению командующего, если их количество постепенно будет расти, то и эффективность тоже будет повышаться.

Среди основных задач мобильных огневых групп - разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника. Но, главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание - до десяти минут, а также способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника.

Состав такой группы может насчитывать до четырех военнослужащих - водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы. Что касается маршрутов, их выбирают по результатам анализа предыдущих воздушных ударов врага.

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Прямая речь Наева: "Для врага основная цель - попасть в наши объекты критической инфраструктуры, поэтому он выбирает маршруты, эффективные для его средств воздушного нападения. Мы же наоборот, анализируем и противодействуем его коварным замыслам.

Появление мобильных огневых групп - это удачная оптимизация Вооруженных сил Украины. На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом".