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У Миколаєві затримали коригувальницю російського вогню

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 12:40
У Миколаєві затримали коригувальницю російського вогню
фото прокуратури

У Миколаєві викрили та арештували коригувальницю ворожого вогню.

Джерело: пресслужби Миколаївської обласної прокуратури та СБУ

Деталі: 26-річній мешканці Миколаєва повідомили підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України, вчиненого в умовах воєнного стану.

За даними слідства, жінка на початку лютого 2023 року року через повідомлення в "Telegram" поширила інформацію про можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ на території Миколаєва та Коблівської ОТГ.

Окрім текстових повідомлень, жінка надіслала скріншот, на якому відмітила точне місце розташування українських військовослужбовців, з метою подальшого ураження останніх збройними силами держави-агресора.

В СБУ кажуть, що поплічницю агресора викрили кіберфахівці спецслужби в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

 

Підозрювану затримали. За клопотанням сторони обвинувачення суд вже арештував її без права внесенння застави.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті за вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Теми: МиколаївСБУ
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