В Николаеве задержали корректировщицу российского огня

В Николаеве разоблачили и арестовали корректировщицу вражеского огня.

Источник: пресс-службы Николаевской областной прокуратуры и СБУ

Детали: 26-летней жительнице Николаева сообщили подозрение по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенного в условиях военного положения.

По данным следствия, женщина в начале февраля 2023 года через сообщение в "Telegram" распространила информацию о возможных местах дислокации подразделений ВСУ на территории Николаева и Коблевской ОТГ.

Кроме текстовых сообщений, женщина прислала скриншот, на котором отметила точное местоположение украинских военнослужащих, с целью дальнейшего поражения последних вооруженными силами государства-агрессора.

В СБУ говорят, что пособницу агрессора разоблачили киберспециалисты спецслужбы в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах юга Украины.

Подозреваемую задержали. По ходатайству стороны обвинения суд уже арестовал ее без права внесения залога.

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Санкция статьи за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.