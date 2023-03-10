Про наступ окупантів на Вугледар наразі не йдеться – сили оборони

Російські загарбники зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара у Донецькій області, тому про наступ на Вугледар наразі не йдеться.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі марафону новин

Пряма мова Дмитрашківського: "Наразі про наступ мова не може йти, так як ворог поніс досить суттєві втрати. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогоднішній день відомо про те, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав".

Деталі: За його словами, наразі відомо, що командира "славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти" доставили до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Крім того, російські підрозділи "Степ" та "Тигр" зараз відмовляються брати участь у бойових діях.

Також є інформація, що у 126-тій бригаді 20 окупантів написали відмову воювати – вони кажуть, що краще сидітимуть у тюрмі, ніж будуть іти як гарматне м’ясо на убій.

Дмитрашківський зазначив, що загалом останнім часом ворог дещо знизив свою активність на донецькому напрямку і це пов’язане з тим, що на запорізькому напрямку українські підрозділи знизують логістичні склади, скупчення особового складу і техніки ворога. Усе це унеможливлює подальше просування росіян.

Пряма мова речника: "Донецький напрямок має складну ситуацію. Ворог хоч і знизив активність і вдень, і вночі, але продовжує штурмувати. За цю ніч ворог провів 6 штурмових дій в районі Авдіївки і Мар’їнки. Втрати наших позицій не відбулося. Втрати ворога за цю ніч становлять близько 2 взводів – майже весь склад, який атакував, був знищений".

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Деталі: Дмитрашківський зазначив, що на даний момент у росіян основне завдання – відновити сили і техніку.

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