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О наступлении оккупантов на Угледар пока речь не идет – силы обороны

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 11:44
О наступлении оккупантов на Угледар пока речь не идет – силы обороны
Скриншот с deepstatemap.live

Российские захватчики понесли значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки и Угледара в Донецкой области, поэтому о наступлении на Угледар речь пока не идет.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире марафона новостей

Прямая речь Дмитрашкивского: "Сейчас о наступлении речь не может идти, так как враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения, но на сегодняшний день известно о том, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упало".

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Детали: По его словам, сейчас известно, что командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты" доставили в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Кроме того, российские подразделения "Степь" и "Тигр" сейчас отказываются участвовать в боевых действиях.

Также есть информация, что в 126-й бригаде 20 оккупантов написали отказ воевать – они говорят, что лучше будут сидеть в тюрьме, чем будут идти как пушечное мясо на убой.

Дмитрашковский отметил, что в последнее время враг несколько снизил свою активность на донецком направлении и это связано с тем, что на запорожском направлении украинские подразделения уничтожают логистические склады, скопления личного состава и техники врага. Все это делает невозможным дальнейшее продвижение россиян.

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Прямая речь спикера: "На донецком направлении сложная ситуация. Враг хоть и снизил активность и днем, и ночью, но продолжает штурмовать. За эту ночь враг провел 6 штурмовых действий в районе Авдеевки и Марьинки. Наши позиции мы не потеряли. Потери врага за эту ночь составляют около 2 взводов – почти весь состав, который атаковал, был уничтожен".

Детали: Дмитрашковский отметил, что на данный момент у россиян основная задача – восстановить силы и технику.

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Темы: Донецкая областьвойна
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