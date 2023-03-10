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Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 13:57
Попрощатися з Да Вінчі прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов
Фото: Суспільне

Церемонію прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі" відвідали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, очільник ГУР Кирило Буданов та прем’єрка Фінляндії Санна Марін, яка перебуває з візитом у Києві.

Джерело: Суспільне 

Деталі: Заупокійна панахида за загиблим пройшла в Михайлівському золотоверхому соборі. До храму прийшли кількасот людей, у тому числі Зеленський та Санна Марін.

Потім труну з тілом загиблого понесли на Майдан Незалежності, де продовжиться церемонія. 

 

Доповнено: Суспільне повідомило, що на церемонії на Майдані Незалежності також присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР Кирило Буданов.

 

Зеленський повідомив, що передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

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Передісторія: 

  • 7 березня на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".
  • Стало відомо, що із загиблим під Бахмутом Героєм України комбатом Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" прощатимуться 10 березня.

Довідково: Коцюбайло очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.

Він перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

Теми: ЗеленськийпрезидентКиївФінляндія
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