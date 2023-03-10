Церемонію прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі" відвідали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, очільник ГУР Кирило Буданов та прем’єрка Фінляндії Санна Марін, яка перебуває з візитом у Києві.

Джерело: Суспільне

Деталі: Заупокійна панахида за загиблим пройшла в Михайлівському золотоверхому соборі. До храму прийшли кількасот людей, у тому числі Зеленський та Санна Марін.

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Потім труну з тілом загиблого понесли на Майдан Незалежності, де продовжиться церемонія.

Доповнено: Суспільне повідомило, що на церемонії на Майдані Незалежності також присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР Кирило Буданов.

Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов pic.twitter.com/4QrkJwOBzZ ВІДЕО ДНЯ March 10, 2023

Зеленський повідомив, що передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

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Передісторія:

7 березня на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".

Стало відомо, що із загиблим під Бахмутом Героєм України комбатом Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" прощатимуться 10 березня.

Довідково: Коцюбайло очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-мої окремої механізованої бригади.

Він перебував на фронті з початку російсько-української війни. У 2014 році зазнав поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.