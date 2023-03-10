Попрощаться с "Да Винчи" пришли Зеленский, Залужный, Резников и Буданов

Церемонию прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным "Да Винчи" посетили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Кирилл Буданов и премьер Финляндии Санна Марин, которая находится с визитом в Киеве.

Источник: Суспільне

Детали: Заупокойная панихида по погибшему прошла в Михайловском Златоверхом соборе. В храм пришли несколько сотен человек, в том числе Зеленський и Санна Марин.

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Затем гроб с телом погибшего Коцюбайло понесли на Майдан Независимости, где продолжится церемония.

Дополнено: Суспильне сообщило, что на церемонии на Майдане Независимости также присутствуют главнокомандующий ВСУ Валерий Заложный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР Кирилл Буданов.

Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов pic.twitter.com/4QrkJwOBzZ ВИДЕО ДНЯ March 10, 2023

Зеленский сообщил, что передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло награду "Крест боевых заслуг", которой посмертно удостоен ее сын.

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Предыстория:

7 марта на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

Стало известно, что с погибшим под Бахмутом Героем Украины комбатом Дмитрием Коцюбайло "Да Винчи" будут прощаться 10 марта.

Справочно: Коцюбайло возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

Он находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.