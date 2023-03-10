На Херсонщині авто підірвалось на міні: двоє загиблих та постраждалі

У Херсонській області автомобіль наїхав на міну у полі – двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Деталі: Автомобіль наїхав на міну у полі в селі Іщенка Великоолександрівської громади. Постраждалих чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. Обидвом діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та переломи. ОВА повідомляє, що медики борються за їхні життя.

Дослівно: "Трагічні випадки свідчать про те, що люди, на жаль, часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери. Пам'ятайте: зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не варто ризикувати собою, якою б великою не була необхідність відвідати такі місця".

Більше деталей: Херсонська ОВА вкотре закликала повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або правоохоронцям.