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На Херсонщині авто підірвалось на міні: двоє загиблих та постраждалі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 14:05
На Херсонщині авто підірвалось на міні: двоє загиблих та постраждалі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНТОТ

У Херсонській області автомобіль наїхав на міну у полі – двоє людей загинули, ще двоє – поранені.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА 

Деталі: Автомобіль наїхав на міну у полі в селі Іщенка Великоолександрівської громади. Постраждалих чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. Обидвом діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та переломи. ОВА повідомляє, що медики борються за їхні життя.

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Дослівно: "Трагічні випадки свідчать про те, що люди, на жаль, часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери. Пам'ятайте: зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не варто ризикувати собою, якою б великою не була необхідність відвідати такі місця".

Більше деталей: Херсонська ОВА вкотре закликала повідомляти про підозрілі предмети рятувальникам або правоохоронцям.

Теми: Херсонська областьмінуванняавтожертви
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