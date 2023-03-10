На Херсонщине авто подорвалось на мине: двое погибших и пострадавшие

В Херсонской области автомобиль наехал на мину в поле – два человека погибли, еще двое – ранены.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА

Детали: Автомобиль наехал на мину в поле в селе Ищенка Великоалександровской громады. Выживших мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обоим диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. ОВА сообщает, что медики борются за их жизни.

Дословно: "Трагические случаи свидетельствуют о том, что люди, к сожалению, часто пренебрегают запретом передвигаться по территориям, где еще не работали саперы.

Помните: зоной повышенной опасности являются поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не стоит рисковать собой, какой бы большой ни была необходимость посетить такие места".

Больше деталей: Херсонская ОВА в очередной раз призвала сообщать о подозрительных предметах спасателям или правоохранителям.