Окупанти вкрили "Ураганами" та C-300 Костянтинівку: 8 поранених

Російські окупанти 10 березня обстріляли з РСЗВ "Ураган" та ЗРК C-300 місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого 8 людей отримали поранення, знищені 9 автівок та приватні будинки, пошкоджений газогін.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, пресслужба Донецької обласної прокуратури

Пряма мова: "Костянтинівка знову під російськими обстрілами. Вже зараз відомо про щонайменше 6 поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід. За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ Ураган".

Деталі: На місці працюють рятувальники та поліція. Очільник Донецької ОВА вкотре закликав жителів області евакуюватися.

Доповнено: Донецька обласна прокуратура повідомила про 8 поранених. Зокрема, внаслідок атаки поранення отримали 3 чоловіків та 4 жінок віком від 30 до 79 років. Також осколкового поранення зазнав 53-річний водій маршрутного таксі.

Пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, 9 автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, обстріли велись з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню "Ураган".

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Прокуратура додала, що наразі обстріл міста продовжується.