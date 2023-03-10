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Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Константиновку: 8 раненых

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 марта 2023, 15:47
Оккупанты обстреляли из Ураганов Константиновку: 8 раненых
Последствия обстрела Донетчины, фото прокуратуры

Российские оккупанты 10 марта обстреляли из РСЗО "Ураган" и ЗРК C-300 город Константиновка Донецкой области, в результате чего 8 человек получили ранения, уничтожены 9 автомобилей и частные дома, поврежден газопровод.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пресс-служба Донецкой облпрокуратуры

Прямая речь: "Константиновка снова под российскими обстрелами. Уже сейчас известно о по меньшей мере 6 раненых, повреждены частные дома и газопровод. По предварительной информации, на этот раз россияне применили РСЗО Ураган".

Детали: На месте работают спасатели и полиция. Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться.

Дополнено: Донецкая областная прокуратура сообщила о 8 раненых. В частности, в результате атаки ранения получили 3 мужчин и 4 женщины в возрасте от 30 до 79 лет. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси.

Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган".

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Прокуратура добавила, что сейчас обстрел города продолжается.

 
 
 
 

Темы: Донецкая областьобстрелвоенные преступлениявойна
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