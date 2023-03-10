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Зеленський: Ми хотіли б гарантії безпеки від НАТО, доки ми ще не в Альянсі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 16:05
Зеленський: Ми хотіли б гарантії безпеки від НАТО, доки ми ще не в Альянсі
Володимир Зеленський. фото ОП

Україна хотіла б мати гарантії безпеки з боку держав-членів НАТО в той час, поки вона сама рухається шляхом вступу до Альянсу.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі: так, нас запросили, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є в наших відносинах із НАТО"

Деталі: Зеленський подякував усім державам-членам НАТО, які підтримують Україну на полі бою, але наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, поки вона сама ще не в НАТО.

Пряма мова: "Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, поки ми ще не в НАТО.  І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО, зустрічних до України, до гарантій її безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті. Працюватимемо над цим".

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Теми: НАТОЗеленський
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