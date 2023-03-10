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Зеленский: Мы хотели бы гарантии безопасности от НАТО, пока мы еще не в Альянсе

Валентина РоманенкоПятница, 10 марта 2023, 15:05
Зеленский: Мы хотели бы гарантии безопасности от НАТО, пока мы еще не в Альянсе
Владимир Зеленский. фото ОП

Украина хотела бы иметь гарантии безопасности со стороны государств-членов НАТО в то время, пока она сама движется по пути вступления в Альянс.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается саммита НАТО в Вильнюсе: да, нас пригласили, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО"

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Детали: Зеленский поблагодарил все государства-члены НАТО, которые поддерживают Украину на поле боя, но подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности, пока она сама еще не в НАТО.

"Нам нужны стратегические гарантии безопасности. И даже, если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности на пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств-членов НАТО, встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности мы и ожидаем на этом вильнюсском саммите. Будем работать над этим".

Темы: НАТОЗеленский
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