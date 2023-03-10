Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: загинув чоловік
П'ятниця, 10 березня 2023, 16:01
Російські окупанти вдарили з артилерії по Таврійському мікрорайону Херсона, загинув чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА в соцмережах
Деталі: Повідомляється, що через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події.
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Дослівно: "На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка. Від отриманих поранень він загинув на місці".
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