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Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: загинув чоловік

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 16:01
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: загинув чоловік
скриншот

Російські окупанти вдарили з артилерії по Таврійському мікрорайону Херсона, загинув чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події.

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Дослівно: "На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка. Від отриманих поранень він загинув на місці".

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Теми: Херсонвійна
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