Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: погиб мужчина
Пятница, 10 марта 2023, 16:01
Российские оккупанты ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона, погиб мужчина.
Источник: Херсонская ОВА в соцсетях
Детали: Сообщается, что из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия.
Реклама:
Дословно: "К сожалению, этот вражеский обстрел оборвал жизнь 35-летнего мужчины. От полученных ранений он погиб на месте".
ВИДЕО ДНЯ