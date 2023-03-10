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Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: погиб мужчина

Валентина РоманенкоПятница, 10 марта 2023, 16:01
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: погиб мужчина
скриншот

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Таврическому микрорайону Херсона, погиб мужчина.

Источник: Херсонская ОВА в соцсетях

Детали: Сообщается, что из-за попадания вражеского снаряда загорелось помещение. Пожар ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия.

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Дословно: "К сожалению, этот вражеский обстрел оборвал жизнь 35-летнего мужчины. От полученных ранений он погиб на месте".

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Темы: Херсонвойна
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