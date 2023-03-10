Повітряну тривогу оголошували в Києві та половині України через зліт ракетоносця

У Києві та низці областей ввечері 10 березня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта тривог, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП та в ефірі "Апостроф ТБ"

Деталі: О 18.39 сигнал тривоги пролунав у столиці, потім "почервоніли" центральні та північні області і частина сходу.

Як уточнив "Українській правді" Ігнат, було зафіксовано зліт літака стратегічної авіації Ту-22М3 з еародрому "Шайковка" в Росії.

Цей літак є носієм крилатих протикорабельних ракет повітряного базування великої дальності Х-22, проти яких українська ППО безсила.

О 18.58 пішли відбої. В телеефірі речник Повітряних сил пояснив, що очевидно, літак змінив курс і загроза минає.