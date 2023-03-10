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Воздушную тревогу объявляли в Киеве и половине Украины из-за взлетела ракетоносца

Валентина РоманенкоПятница, 10 марта 2023, 18:54
Воздушную тревогу объявляли в Киеве и половине Украины из-за взлетела ракетоносца
Ту 22 м3

В Киеве и ряде областей вечером 10 марта объявили воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП и в эфире "Апостроф ТВ"

Детали: В 18.39 сигнал тревоги прозвучал в столице, потом "покраснели" центральные и северные области и часть востока.

 

Как уточнил "Украинской правде" Игнат, был зафиксирован взлет самолета стратегической авиации Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" в России.

Этот самолет является носителем крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования большой дальности Х-22, против которых украинская ПВО бессильна.

В 18.58 пошли отбои. В телеэфире спикер Воздушных сил объяснил, что очевидно, самолет изменил курс и угроза проходит.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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