Окупанти оштрафували кримчанку за виконання Гімну України на відео

Бахчисарайський районний суд анексованого Росією Криму оштрафував місцеву жительку на 50 тисяч рублів через виконання Гімну України на відео, опублікованому в Instagram.

Джерело: Медиазона з посиланням на сайт "суду"

Деталі: Як випливає з пресрелізу, дівчина виклала відеозапис у соціальні мережі 1 березня. Під час засідання суду вона нібито визнала свою провину і розкаялася у скоєному.

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Мешканку Бахчисарая визнали винною за статтею про "дискредитацію" Збройних сил РФ (частина 1 статті 20.3.3 КпАП Росії).

Ймовірно, йдеться про Евеліну Меметову.

Раніше прокремлівський телеграм-канал "Крымский СМЕРШ" почав цькування дівчини та її сестри через сторіс, у якій вони підспівували українському гімну. Після цього Меметова вибачилася і заявила, що "повністю підтримує спецоперацію" (тобто війну Росії проти України), а Гімн України виконувала "по дурості".