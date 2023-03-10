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Оккупанты оштрафовали крымчанку за исполнение Гимна Украины на видео

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 19:44

Бахчисарайский районный суд аннексированного Россией Крыма оштрафовал местную жительницу на 50 тысяч рублей из-за исполнения Гимна Украины на видео, опубликованном в Instagram. 

Источник: Медиазона со ссылкой на сайт "суда"

Детали: Как следует из пресс-релиза, девушка выложила видеозапись в социальные сети 1 марта. Во время заседания суда она якобы признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Жительницу Бахчисарая признали виновной по статье о "дискредитации" Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП России).

Вероятно, речь идет об Эвелине Меметовой. 

Ранее прокремлевский телеграм-канал "Крымский СМЕРШ" начал травлю девушки и ее сестры из-за сторис, в которой они подпевали украинскому гимну. После этого Меметова извинилась и заявила, что "полностью поддерживает проводимую спецоперацию" (то есть войну России против Украины), а Гимн Украины исполняла "по глупости".

Темы: КрымоккупацияРосcиявойна
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