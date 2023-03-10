Чоловік приніс додому касетний снаряд, де на ньому підірвалася дитина
П'ятниця, 10 березня 2023, 18:47
На Миколаївщині чоловік приніс додому знайдений в городі касетний снаряд. Боєприпас вибухнув біля 9-річного хлопчика.
Джерело: голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram
Деталі: Повідомляється, що подія сталася у селі Лимани Галіцинівської громади.
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Чоловік на городі знайшов нерозірваний касетний снаряд, приніс його та залишив на подвір'ї, а сам пішов у справах.
Саме в цей час у дворі на самокаті катався 9-річний хлопчик. Снаряд здетонував, і дитина отримала осколкові поранення.
Нині хлопчика доставили до лікарні, за його життя борються медики.
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