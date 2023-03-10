Мужчина принес домой кассетный снаряд, где на нем подорвался ребенок

На Николаевщине мужчина принес домой найденный в огороде кассетный снаряд. Боеприпас взорвался возле 9-летнего мальчика.

Источник: глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram

Детали: Сообщается, что трагедия случилась в селе Лиманы Галициновской общины.

Мужчина на огороде нашел неразорвавшийся кассетный снаряд, принес его и оставил во дворе, а сам пошел по делам.

Именно в это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, и ребенок получил осколочные ранения.

Сейчас мальчика доставили в больницу, за его жизнь борются медики.