Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна почала обговорювати з Норвегією навчання пілотів – Зеленський

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 20:01

Під час візиту міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам в Україну обговорювався початок співпраці щодо навчання українських пілотів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні в п’ятницю заявив президент Володимир Зеленський.

Він подякував Норвегії за військову підтримку, що дозволила зміцнити протиповітряну оборону, артилерію та інші роди військ, а ще згадав схвалену програму довготривалої бюджетної підтримки України на сім мільярдів доларів на п’ять років.

Реклама:

"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", – додав глава держави.

Інших деталей можливого навчання українських пілотів у Норвегії не наводилось.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

ВІДЕО ДНЯ

У Повітряних силах підтвердили, що США аналізують готовність двох українських льотчиків та їхній бойовий досвід для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться для потенційного майбутнього навчання пілотів "на тому типі літака, який буде визначено і який буде оголошено".

Україна наполягає на тому, щоб США надали їй винищувачі, а українські високопосадовці останніми днями активізували свою публічну лобістську кампанію.

Теми: НорвегіявинищувачіЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: