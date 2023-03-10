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Україна почала обговорювати з Норвегією навчання пілотів – Зеленський

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 21:01

Під час візиту міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам в Україну обговорювався початок співпраці щодо навчання українських пілотів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні в п’ятницю заявив президент Володимир Зеленський.

Він подякував Норвегії за військову підтримку, що дозволила зміцнити протиповітряну оборону, артилерію та інші роди військ, а ще згадав схвалену програму довготривалої бюджетної підтримки України на сім мільярдів доларів на п’ять років.

"Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів", – додав глава держави.

Інших деталей можливого навчання українських пілотів у Норвегії не наводилось.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

У Повітряних силах підтвердили, що США аналізують готовність двох українських льотчиків та їхній бойовий досвід для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться для потенційного майбутнього навчання пілотів "на тому типі літака, який буде визначено і який буде оголошено".

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Україна наполягає на тому, щоб США надали їй винищувачі, а українські високопосадовці останніми днями активізували свою публічну лобістську кампанію.

Теми: НорвегіявинищувачіЗеленський
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