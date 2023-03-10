Украина начала обсуждать с Норвегией обучение пилотов - Зеленский

Во время визита министра обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в Украину обсуждалось начало сотрудничества по обучению украинских пилотов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в вечернем обращении в пятницу заявил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Норвегию за военную поддержку, которая позволила укрепить противовоздушную оборону, артиллерию и другие рода войск, а еще вспомнил одобренную программу долговременной бюджетной поддержки Украины на семь миллиардов долларов на пять лет.

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"Обсудили дополнительные шаги, которые можем сделать вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией о возможностях тренировочной миссии для наших пилотов", - добавил глава государства.

Других деталей возможного обучения украинских пилотов в Норвегии не приводилось.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

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В Воздушных силах подтвердили, что США анализируют готовность двух украинских летчиков и их боевой опыт для того, чтобы концептуально понять, сколько времени понадобится для потенциального будущего обучения пилотов "на том типе самолета, который будет определен и который будет объявлен".

Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ей истребители, а украинские чиновники в последние дни активизировали свою публичную лоббистскую кампанию.