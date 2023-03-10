Прем’єрка Фінляндії вважає, що країна могла би розглянути передачу Україні своїх старіших літаків

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зазначила, що Фінляндія могла би поруч з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Санна Марін сказала, що у Фінляндії можна було би підняти таку дискусію, тим більш, що країна саме закуповує новітні винищувачі на заміну тим, які має зараз.

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"Думаю, ми могли би обговорити "Хорнети" - чи можна було би запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", - зазначила прем’єрка.

Вона наголосила, що поки усі розмови про винищувачі - на початковому етапі і в цьому питанні буде потрібна широка співпраця між західними союзниками.

Наскільки відомо з відкритих джерел, зараз у Повітряних сил Фінляндії - 55 винищувачів F/A-18 Hornet і біля двадцяти тренувальних моделей, є також старіші тренувальні моделі британських Hawk. Фінляндія на заміну замовила у США 64 новітніх винищувачів F-35, їх мають поставити до 2026 року.

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Нагадаємо, днями міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час, щоби словацький уряд остаточно ухвалив рішення з цього питання. У канцелярії президента Польщі після того уточнили, що готовність справді є, але йдеться про невелику кількість апаратів.

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