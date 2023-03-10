Премьер Финляндии считает, что страна могла бы обсудить передачу Украине своих старых самолетов

Премьер Финляндии Санна Марин отметила, что Финляндия могла бы рядом с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Санна Марин сказала, что в Финляндии можно было бы поднять такую дискуссию, тем более, что страна как раз закупает самые современные истребители на замену тем, которые имеет сейчас.

"Думаю, мы могли бы обсудить "Хорнеты" - можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что пока все разговоры об истребителях - на начальном этапе и в этом вопросе потребуется широкое сотрудничество между западными союзниками.

Насколько известно из открытых источников, сейчас у Воздушных сил Финляндии - 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

Напомним, на днях министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и пришло время, чтобы словацкое правительство окончательно приняло решение по этому вопросу. В канцелярии президента Польши после того уточнили, что готовность действительно есть, но речь идет о небольшом количестве аппаратов.

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Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.