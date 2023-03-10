Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Финляндии считает, что страна могла бы обсудить передачу Украине своих старых самолетов

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 21:01

Премьер Финляндии Санна Марин отметила, что Финляндия могла бы рядом с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Санна Марин сказала, что в Финляндии можно было бы поднять такую дискуссию, тем более, что страна как раз закупает самые современные истребители на замену тем, которые имеет сейчас.

Реклама:

"Думаю, мы могли бы обсудить "Хорнеты" - можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что пока все разговоры об истребителях - на начальном этапе и в этом вопросе потребуется широкое сотрудничество между западными союзниками.

Насколько известно из открытых источников, сейчас у Воздушных сил Финляндии - 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на днях министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и пришло время, чтобы словацкое правительство окончательно приняло решение по этому вопросу. В канцелярии президента Польши после того уточнили, что готовность действительно есть, но речь идет о небольшом количестве аппаратов.

Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

Темы: ФинляндияУкраинаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: