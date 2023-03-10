Meta може створити конкурента Twitter – ЗМІ

Материнська компанія Facebook "Meta" розглядає можливість створення нової, окремої платформи для обміну текстовими оновленнями, яка може потіснити Twitter.

Джерело: CNN із посиланням на коментар представника Meta

Пряма мова представника Meta: "Ми вважаємо, що є можливість створити окремий простір, де творці та громадські діячі зможуть обмінюватися своєчасними оновленнями про свої інтереси".

Деталі: Представник Meta не згадував Twitter, але CNN вважє, що нова платформа може стати найгучнішим новим претендентом на місце Twitter, який зазнає невдач під керівництвом Ілона Маска.

Платформа, про плани щодо якої раніше повідомляли Platformer і MoneyControl, буде децентралізованою, тобто користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожна зі своїми правилами, а не одну центральну платформу, контрольовану Meta. Концепція схожа на Reddit або Discord, але відрізняється від того, як функціонують інші платформи Meta.

"Якби нова платформа Meta була децентралізованою, вона могла б дозволити третім сторонам створювати додатки та функції на платформі, що потенційно дало б користувачам більше можливостей, ніж може створити сама Meta", – зазначає CNN.

Проект під кодовою назвою P92 перебуває на ранній стадії, і його очолює керівник Instagram Адам Моссері, повідомляє Platformer.

ВІДЕО ДНЯ

Meta відмовилася коментувати щось, окрім своєї заяви, в тому числі у відповідь на запитання про потенційні можливості нової платформи або графік її запуску.

Контекст: За останні місяці низка нових платформ спробували заробити на тому, що Twitter бореться з частими перебоями в роботі, поверненням суперечливих користувачів і зменшенням кількості рекламодавців. Багато з них мали ранній стрибок користувачів після поглинання Twitter Ілоном Маском, але відтоді намагаються отримати широке визнання.

Новий сервіс від Meta може отримати вигоду від великої бази користувачів інших платформ компанії, включаючи два мільярди людей, які щодня користуються Facebook.

Плани щодо нової платформи з'явилися на тлі того, що Meta також змінює стратегію для своїх старих платформ, роблячи акцент на відео та рекомендованому контенті, щоб краще конкурувати з TikTok.

Раніше цього тижня голова Facebook Том Елісон повідомив CNN, що додаток тестує реінкорпорацію обміну повідомленнями, щоб користувачам не потрібно було переходити в окремий додаток, щоб поділитися контентом, який вони знайшли у Facebook.