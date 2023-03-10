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Meta может создать конкурента Twitter – СМИ

Елена РощинаПятница, 10 марта 2023, 23:28
Meta может создать конкурента Twitter – СМИ
Лого Meta Марка Цукерберга, фото Getty Images

Материнская компания Facebook "Meta" рассматривает возможность создания новой, отдельной платформы для обмена текстовыми обновлениями, которая может потеснить Twitter.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий представителя Meta

Прямая речь представителя Meta: "Мы считаем, что есть возможность создать отдельное пространство, где создатели и общественные деятели смогут обмениваться своевременными обновлениями о своих интересах".

Детали: Представитель Meta не упоминал Twitter, но CNN считает, что новая платформа может стать самым громким новым претендентом на место Twitter, который терпит неудачи под руководством Илона Маска.

Платформа, о планах на которую ранее сообщали Platformer и MoneyControl, будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать различные серверы или сообщества, каждое со своими правилами, а не одну центральную платформу, контролируемую Meta. Концепция похожа на Reddit или Discord, но отличается от того, как функционируют другие платформы Meta.

"Если бы новая платформа Meta была децентрализованной, она могла бы позволить третьим сторонам создавать приложения и функции на платформе, что потенциально дало бы пользователям больше возможностей, чем может создать сама Meta", – отмечает CNN.

Проект под кодовым названием P92 находится на ранней стадии, и его возглавляет руководитель Instagram Адам Моссери, сообщает Platformer.

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Meta отказалась комментировать что-либо, кроме своего заявления, в том числе в ответ на вопрос о потенциальных возможностях новой платформы или графике ее запуска.

Контекст: За последние месяцы ряд новых платформ попытались заработать на том, что Twitter борется с частыми перебоями в работе, возвращением спорных пользователей и уменьшением количества рекламодателей. Многие из них имели ранний скачок пользователей после поглощения Twitter Илоном Маском, но с тех пор пытаются получить широкое признание.

Новый сервис от Meta может получить выгоду от большой базы пользователей других платформ компании, включая два миллиарда людей, которые ежедневно пользуются Facebook.

Планы относительно новой платформы появились на фоне того, что Meta также меняет стратегию для своих старых платформ, делая акцент на видео и рекомендованном контенте, чтобы лучше конкурировать с TikTok. 

Ранее на этой неделе глава Facebook Том Элисон сообщил CNN, что приложение тестирует реинкорпорацию обмена сообщениями, чтобы пользователям не нужно было переходить в отдельное приложение, чтобы поделиться контентом, который они нашли в Facebook.

Темы: соцсетиЦукербергМаскинтернет
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