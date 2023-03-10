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Зеленський ввів санкції на пів сторіччя проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб

Олена РощінаП'ятниця, 10 березня 2023, 23:59
Зеленський ввів санкції на пів сторіччя проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб
Володимир Зеленський підписує документи, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

Джерело: указ президента №145/2023 від 10 березня 2023 року

Деталі: Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", ухвалене цього ж дня – 10 березня 2023 року.

РНБО врахувала пропозиції Кабінету міністрів і Служби безпеки України й застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість із яких – громадяни РФ, але є також громадяни Кіпру, Великої Британії, Польщі, Туреччини й Нідерландів. 

Також обмежувальні заходи застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо. 

Підсанкційні особи й компанії пов’язані між собою. Наприклад, бізнесмен Владислав Бєшкарьов є засновником ТОВ "Парі Інжиніринг Рус", а Олександр Івашкевич – гендиректором цієї компанії. А Раїса та Сергій Самсоненки пов’язані з ТОВ "Фортуна" й ТОВ "Бетсіті", директором в останній працює Леон Тірацуян.

Максим Градинар є гендиректором Букмекерської контори "Парі", а Максим Кірюхін – засновником ТОВ "Управ-Вертикаль". Усі вони потрапили під санкції.

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У переліку юросіб, що потрапили під санкції, і розташовані в Україні компанії: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.

Санкції розраховані на 50 років.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

УП, доповнено
Теми: санкціїЗеленськийРНБОРосія
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