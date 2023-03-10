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Зеленский ввел санкции на полвека против 120 физических и 287 юридических лиц

Елена РощинаПятница, 10 марта 2023, 23:59
Зеленский ввел санкции на полвека против 120 физических и 287 юридических лиц
Владимир Зеленский подписывает документы, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

Источник: указ президента №145/2023 от 10 марта 2023 года

Детали: Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", принятое в этот же день – 10 марта 2023 года.

СНБО учел предложения Кабинета министров и Службы безопасности Украины и применил персональные специальные экономические санкции к 120 физическим лицам, большинство из которых – граждане РФ, но есть также граждане Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов. 

Также ограничительные меры применены к 287 юридическим лицам, среди которых российские букмекерские компании, организаторы лотерей, ипподромы, инвестиционные и развлекательные компании и т.д.

Подсанкционные лица и компании связаны между собой. Например, бизнесмен Владислав Бешкарев является учредителем ООО "Пари Инжиниринг Рус", а Александр Ивашкевич – гендиректором этой компании. А Раиса и Сергей Самсоненко связаны с ООО "Фортуна" и ООО "Бетсити", директором в последней работает Леон Тирацуян.

Максим Градинарь является гендиректором Букмекерской конторы "Пари", а Максим Кирюхин – учредителем ООО "Управ-Вертикаль". Все они попали под санкции.

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В перечне юрлиц, попавших под санкции, и расположенные в Украине компании: "Париматч", "Покерматч.ЮА", "Поинтлото", "Твоя беттинговая компания", "Плей Фан Инвестмент", "Финансовая Компания Лео" и др.

Санкции рассчитаны на 50 лет.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

УП, дополнено
Темы: санкцииЗеленскийСНБОРосcия
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