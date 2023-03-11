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Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 00:17
Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 прильотів
Обстріли на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 10 березня росіяни здійснили обстріли 7 громад Сумської області, зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних "черги" та скидання з БПЛА 2 вибухових пристроїв.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії (САУ), було 6 "прильотів". Унаслідок вибухів пошкоджено 3 житлових будинки (вибиті вікна, пошкоджено дах та паркан), лінію електропередач.

По Хотінській громаді зранку росіяни здійснили 1 кулеметний обстріл (88 пострілів) та 1 гранатометний обстріл (48 пострілів).

По Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл (5 "прильотів") та мінометний обстріл (14 "прильотів").

У Краснопільській громаді опівдні ворог здійснив мінометний обстріл та скинув з БПЛА 2 вибухових пристрої (типу ВОГ).

У Білопільській громаді зафіксовано 16 "прильотів" з мінометів з території РФ, а також 4 "прильоти" з САУ та 56 пострілів з АГС.

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксовано 1 кулеметний обстріл (4 "черги").

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, було 7 "прильотів".

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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