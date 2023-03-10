Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 23:17
Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 прильотів
Обстріли на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 10 березня росіяни здійснили обстріли 7 громад Сумської області, зафіксовано 54 "прильоти", 100 гранатометних пострілів, 84 кулеметних постріли, 4 кулеметних "черги" та скидання з БПЛА 2 вибухових пристроїв.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії (САУ), було 6 "прильотів". Унаслідок вибухів пошкоджено 3 житлових будинки (вибиті вікна, пошкоджено дах та паркан), лінію електропередач.

Реклама:

По Хотінській громаді зранку росіяни здійснили 1 кулеметний обстріл (88 пострілів) та 1 гранатометний обстріл (48 пострілів).

По Новослобідській громаді ворог здійснив артобстріл (5 "прильотів") та мінометний обстріл (14 "прильотів").

У Краснопільській громаді опівдні ворог здійснив мінометний обстріл та скинув з БПЛА 2 вибухових пристрої (типу ВОГ).

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксовано 16 "прильотів" з мінометів з території РФ, а також 4 "прильоти" з САУ та 56 пострілів з АГС.

В Есманській громаді зафіксовано 1 кулеметний обстріл (4 "черги").

По Миропільській громаді росіяни били з мінометів, було 7 "прильотів".

Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині працює ППО
Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: