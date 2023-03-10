Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 23:17
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 прилетов
Обстрелы в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 10 марта россияне совершили обстрелы 7 громад Сумской области, зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди" и сброс с БПЛА 2 взрывных устройств.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии (САУ), было 6 "прилетов". В результате взрывов повреждены 3 жилых дома (выбиты окна, повреждена крыша и забор), линия электропередач.

Реклама:

По Хотинской громаде утром россияне совершили 1 пулеметный обстрел (88 выстрелов) и 1 гранатометный обстрел (48 выстрелов).

По Новослободской громаде враг совершил артобстрел (5 "прилетов") и минометный обстрел (14 "прилетов").

В Краснопольской громаде в полдень враг совершил минометный обстрел и сбросил с БПЛА 2 взрывных устройства (типа ВОГ).

ВИДЕО ДНЯ

В Белопольской громаде зафиксировано 16 "прилетов" из минометов с территории РФ, а также 4 "прилета" из САУ и 56 выстрелов из АГС.

В Эсманской громаде зафиксирован 1 пулеметный обстрел (4 "очереди").

По Миропольской громаде россияне били из минометов, было 7 "прилетов".

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: