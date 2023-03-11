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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 "прилетов"

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 00:17
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 50 прилетов
Обстрелы в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 10 марта россияне совершили обстрелы 7 громад Сумской области, зафиксировано 54 "прилета", 100 гранатометных выстрелов, 84 пулеметных выстрела, 4 пулеметных "очереди" и сброс с БПЛА 2 взрывных устройств.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии (САУ), было 6 "прилетов". В результате взрывов повреждены 3 жилых дома (выбиты окна, повреждена крыша и забор), линия электропередач.

По Хотинской громаде утром россияне совершили 1 пулеметный обстрел (88 выстрелов) и 1 гранатометный обстрел (48 выстрелов).

По Новослободской громаде враг совершил артобстрел (5 "прилетов") и минометный обстрел (14 "прилетов").

В Краснопольской громаде в полдень враг совершил минометный обстрел и сбросил с БПЛА 2 взрывных устройства (типа ВОГ).

В Белопольской громаде зафиксировано 16 "прилетов" из минометов с территории РФ, а также 4 "прилета" из САУ и 56 выстрелов из АГС.

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В Эсманской громаде зафиксирован 1 пулеметный обстрел (4 "очереди").

По Миропольской громаде россияне били из минометов, было 7 "прилетов".

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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