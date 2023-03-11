Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 00:49
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Володимир Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії. Для цього у Кремлі корегують робочий графік російського президента.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними джерел видання, наразі Путін ще не ухвалив остаточне рішення, чи їхати на саміт, однак в Кремлі не виключають таку можливість.

Реклама:

Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію, пише видання.

Що цьому передувало: Минулого року президент РФ проігнорував саміт G20, який проходив на острові Балі в Індонезії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінІндіяG20
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: