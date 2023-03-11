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Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 01:49
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Володимир Путін може відвідати саміт G20, який пройде у вересні в Індії. Для цього у Кремлі корегують робочий графік російського президента.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними джерел видання, наразі Путін ще не ухвалив остаточне рішення, чи їхати на саміт, однак в Кремлі не виключають таку можливість.

Зазначається, що цього тижня офіційні особи перенесли на тиждень дату проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який було призначено напередодні саміту G20, щоби дати Путіну можливість для маневру.

При цьому речник Путіна Дмитро Пєсков ніяк не прокоментував цю інформацію, пише видання.

Що цьому передувало: Минулого року президент РФ проігнорував саміт G20, який проходив на острові Балі в Індонезії.

Теми: ПутінІндіяG20
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