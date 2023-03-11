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Путин может посетить саммит G20 в Индии – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 01:49
Путин может посетить саммит G20 в Индии – СМИ
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии. Для этого в Кремле корректируют рабочий график российского президента.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным источников издания, пока Путин еще не принял окончательное решение, ехать ли на саммит, однако в Кремле не исключают такую возможность.

Отмечается, что на этой неделе официальные лица перенесли на неделю дату проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который был назначен накануне саммита G20, чтобы дать Путину возможность для маневра.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию, пишет издание.

Что этому предшествовало: В прошлом году президент РФ проигнорировал саммит G20, который проходил на острове Бали в Индонезии.

Темы: ПутинИндияG20
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