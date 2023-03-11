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Сейм Литви закликав не допускати росіян і білорусів до Олімпійських ігор

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 02:40
Сейм Литви закликав не допускати росіян і білорусів до Олімпійських ігор
Сейм Литви. Фото з Вікіпедії

Литовський парламент у п’ятницю одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає не допустити російських і білоруських спортсменів і чиновників до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

Про це пише "Європейська правда".

У документі наголошується олімпійський принцип, згідно з яким "спорт повинен служити гармонійному розвитку людства, з метою сприяння розвитку мирного суспільства, яке прагне до збереження людської гідності".

Виходячи з цього, литовські парламентарі закликають усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема й під нейтральним прапором.

"Сейм переконаний, що перемоги російських або білоруських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, будуть використовуватися злочинними режимами, які очолюють їхні країни, для пропаганди війни і ненависті, а також як "доказ" того, що реальних санкцій не існує і що міжнародна ситуація нібито повертається до нормального стану", – йдеться в резолюції.

Умовою відновлення участі представників РФ і Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях там називають припинення російської військової агресії проти України, відведення російських військ і відповідальність за злочини агресії і воєнні злочини, а також відшкодування в повному обсязі збитків, завданих Україні.

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У лютому уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.

До числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція.

Теми: ЛитваОлімпіадаРосіяБілорусь
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