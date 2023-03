Сейм Литви закликав не допускати росіян і білорусів до Олімпійських ігор

Литовський парламент у п’ятницю одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає не допустити російських і білоруських спортсменів і чиновників до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

Про це пише "Європейська правда".

У документі наголошується олімпійський принцип, згідно з яким "спорт повинен служити гармонійному розвитку людства, з метою сприяння розвитку мирного суспільства, яке прагне до збереження людської гідності".

Виходячи з цього, литовські парламентарі закликають усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема й під нейтральним прапором.

👉The @LRSeimas unanimously adopted a #Resolution on the prohibition of the participation of athletes from the #Russian Federation and the Republic of #Belarus in the #Olympic Games and other #international competitions.#Lithuania #Ukraine pic.twitter.com/mxObzb1YZR