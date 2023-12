Сейм Литвы призвал не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм

Литовский парламент в пятницу единогласно принял резолюцию, в которой призывает не допустить российских и белорусских спортсменов и чиновников к участию в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

Об этом пишет "Европейская правда".

В документе отмечается олимпийский принцип, согласно которому "спорт должен служить гармоничному развитию человечества, с целью содействия развитию мирного общества, которое стремится к сохранению человеческого достоинства".

Реклама:

Исходя из этого, литовские парламентарии призывают все парламенты мира "выразить свое четкое и решительное несогласие" с любыми предложениями разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе и под нейтральным флагом.

👉The @LRSeimas unanimously adopted a #Resolution on the prohibition of the participation of athletes from the #Russian Federation and the Republic of #Belarus in the #Olympic Games and other #international competitions.#Lithuania #Ukraine pic.twitter.com/mxObzb1YZR