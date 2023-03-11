Окупанти Запоріжжя не полишають спроб змусити місцевих мешканців воювати проти України – Федоров

Гауляйтер Євген Балицький наказав створити на тимчасово окупованій території Запорізької області так зване "народне ополчення", щоби залучити в його ряди місцеве населення для війни проти України.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Гауляйтер Балицький вже втретє намагається змусити жителів в окупації воювати за Росію. Рік тому він створив нібито для охорони громадського порядку так звані "козацькі дружини", які базувалися на території церкви Московського патріархату. Потім вони створили полк імені Судоплатова, в який набирали добровольців з окупованої території, але не набрали. Тепер він наказав створити "народне ополчення", знову нібито для охорони порядку".

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Деталі: Федоров зазначив, що запорізькі колаборанти діють за "донецьким сценарієм", коли після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році була створена так звана "народна міліція", яку згодом трансформували в "армійські корпуси ДНР/ЛНР".