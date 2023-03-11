Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты Запорожья не оставляют попыток заставить местных жителей воевать против Украины – Федоров

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 03:24
Оккупанты Запорожья не оставляют попыток заставить местных жителей воевать против Украины – Федоров
ИВАН ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Гауляйтер Евгений Балицкий приказал создать на временно оккупированной территории Запорожской области так называемое "народное ополчение", чтобы привлечь в его ряды местное население для войны против Украины.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Гауляйтер Балицкий уже в третий раз пытается заставить жителей в оккупации воевать за Россию. Год назад он создал якобы для охраны общественного порядка так называемые "казацкие дружины", которые базировались на территории церкви Московского патриархата. Затем они создали полк имени Судоплатова, в который набирали добровольцев с оккупированной территории, но не набрали. Теперь он приказал создать "народное ополчение", опять якобы для охраны порядка".

Детали: Федоров отметил, что запорожские коллаборационисты действуют по "донецкому сценарию", когда после оккупации частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году была создана так называемая "народная милиция", которую впоследствии трансформировали в "армейские корпуса ДНР/ЛНР".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Запорожская область
Зеленский поблагодарил бойцов "Шамана" и "пушкарей" 44-й бригады
В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры
Россия перебросила на Запорожье новую партию мобилизованных – коллаборант
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...