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Оккупанты Запорожья не оставляют попыток заставить местных жителей воевать против Украины – Федоров

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 02:24
Оккупанты Запорожья не оставляют попыток заставить местных жителей воевать против Украины – Федоров
ИВАН ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Гауляйтер Евгений Балицкий приказал создать на временно оккупированной территории Запорожской области так называемое "народное ополчение", чтобы привлечь в его ряды местное население для войны против Украины.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Гауляйтер Балицкий уже в третий раз пытается заставить жителей в оккупации воевать за Россию. Год назад он создал якобы для охраны общественного порядка так называемые "казацкие дружины", которые базировались на территории церкви Московского патриархата. Затем они создали полк имени Судоплатова, в который набирали добровольцев с оккупированной территории, но не набрали. Теперь он приказал создать "народное ополчение", опять якобы для охраны порядка".

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Детали: Федоров отметил, что запорожские коллаборационисты действуют по "донецкому сценарию", когда после оккупации частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году была создана так называемая "народная милиция", которую впоследствии трансформировали в "армейские корпуса ДНР/ЛНР".

Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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