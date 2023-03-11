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Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 06:56
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
Танк ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 10 березня Сили оборони України відбили понад 100 атак противника на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка та здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії. Наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

У Генштабі повідомили, що в окремих населених пунктах тимчасово окупованої території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Зазначається, що в смт. Володимирівка повністю заборонено в’їзд громадянам без реєстрації. У населеному пункті встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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