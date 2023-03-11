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Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 06:56
Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – сводка
Танк ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 10 марта Силы обороны Украины отбили более 100 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты провели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леонивка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелечье, Старица, Огирцево, Амбарное, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спирное и Федоровка и совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крохмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого на Луганщине.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия. Наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковиевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись 19 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Меньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области. Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

В Генштабе сообщили, что в отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Отмечается, что в пгт. Владимировка полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. В населенном пункте установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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