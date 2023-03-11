Ще понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
Субота, 11 березня 2023, 07:26
Українські захисники знищили за добу 1010 російських загарбників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3458 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
- артилерійських систем – 2483 (+8) од,
- РСЗВ – 493 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 257 (+1) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 242 (+2).
Дані уточнюються.