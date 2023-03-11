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Ще понад тисячу окупантів ліквідували в Україні

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 08:26
Ще понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ веде вогонь по окупантах. ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВДЕНЬ"

Українські захисники знищили за добу 1010 російських загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3458 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
  • артилерійських систем – 2483 (+8) од,
  • РСЗВ – 493 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 257 (+1) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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