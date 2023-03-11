Еще более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине
Суббота, 11 марта 2023, 08:26
Украинские защитники уничтожили за сутки 1010 российских захватчиков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 158000 (+1010) человек ликвидировано,
- танков - 3458 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 6762 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,
- РСЗО - 493 (+2) ед,
- средства ПВО - 257 (+1) ед,
- самолетов - 304 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+1),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
- специальная техника - 242 (+2).
Данные уточняются.
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