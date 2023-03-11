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Еще более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 08:26
Еще более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ведет огонь по оккупантам. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОК "ЮГ"

Украинские защитники уничтожили за сутки 1010 российских захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 158000 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков - 3458 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 6762 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,
  • РСЗО - 493 (+2) ед,
  • средства ПВО - 257 (+1) ед,
  • самолетов - 304 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+1),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
  • специальная техника - 242 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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