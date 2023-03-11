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США і ЄС обіцяють підтримувати Україну у війні проти РФ "стільки, скільки буде потрібно"

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 08:38

Президент США Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві в п’ятницю за підсумками зустрічі наголосили на підтримці України в її протистоянні повномасштабній російській агресії.

Заява була опублікована пресслужбами Єврокомісії та Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати і Європейський Союз посідають тверду та спільну позицію проти незаконної, невиправданої і неспровокованої війни Росії проти України. Ми спільно із широкою коаліцією партнерів запровадили швидкі та масштабні санкції, які зменшують доходи Росії, що використовуються для фінансування її війни та військово-промислової бази", – зазначають лідери США та Єврокомісії.

Окремо вони наголошують на потребі зменшення залежності від російських енергоресурсів для зміцнення енергетичної безпеки Європи та світу.

"Ми також продовжимо тісно співпрацювати з метою підтримки енергетичної безпеки України через її подальшу інтеграцію в європейські енергетичні ринки", – йдеться в заяві.

США і Євросоюз вказують, що спільно запровадили проти Росії "безпрецедентні, скоординовані та ефективні санкції та інші економічні заходи", які підривають її здатність вести війну та підтримувати військово-промисловий комплекс.

"Ми спільно вживаємо нових заходів, спрямованих на осіб із третіх країн по всьому світу, щоб послабити підтримку російської війни з будь-якого куточка світу, де б вона не була виявлена", – додають вони.

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Також Вашингтон і Брюссель працюватимуть над тим, щоб Україна мала безпекову, економічну та гуманітарну підтримку, якої вона потребує, "стільки часу, скільки буде потрібно". Йдеться також і про забезпечення українських Збройних Сил військовою технікою та підготовкою, необхідною для захисту від російської агресії.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Білому домі в п'ятницю на тлі торговельної напруженості і тиску, спричиненого війною в Україні.

Теми: війнаСШАЄСРосія
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