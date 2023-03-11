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США и ЕС обещают поддерживать Украину в войне против РФ "столько, сколько потребуется"

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 07:38

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении в пятницу по итогам встречи отметили поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Заявление было опубликовано пресс-службами Еврокомиссии и Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты и Европейский Союз занимают твердую и общую позицию против незаконной, неоправданной и неспровоцированной войны России против Украины. Мы совместно с широкой коалицией партнеров ввели быстрые и масштабные санкции, которые уменьшают доходы России, используемые для финансирования ее войны и военно-промышленной базы", - отмечают лидеры США и Еврокомиссии.

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Отдельно они отмечают необходимость уменьшения зависимости от российских энергоресурсов для укрепления энергетической безопасности Европы и мира.

"Мы также продолжим тесно сотрудничать с целью поддержки энергетической безопасности Украины через ее дальнейшую интеграцию в европейские энергетические рынки", - говорится в заявлении.

США и Евросоюз указывают, что совместно ввели против России "беспрецедентные, скоординированные и эффективные санкции и другие экономические меры", которые подрывают ее способность вести войну и поддерживать военно-промышленный комплекс.

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"Мы совместно принимаем новые меры, направленные на лиц из третьих стран по всему миру, чтобы ослабить поддержку российской войны из любого уголка мира, где бы она ни была обнаружена", - добавляют они.

Также Вашингтон и Брюссель будут работать над тем, чтобы Украина имела безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку, в которой она нуждается, "столько времени, сколько потребуется". Речь идет также и об обеспечении украинских Вооруженных Сил военной техникой и подготовкой, необходимой для защиты от российской агрессии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Белом доме в пятницу на фоне торговой напряженности и давления, вызванного войной в Украине.

Темы: войнаСШАЕСРосcия
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