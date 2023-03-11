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США и ЕС обещают поддерживать Украину в войне против РФ "столько, сколько потребуется"

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 08:38

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении в пятницу по итогам встречи отметили поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Заявление было опубликовано пресс-службами Еврокомиссии и Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты и Европейский Союз занимают твердую и общую позицию против незаконной, неоправданной и неспровоцированной войны России против Украины. Мы совместно с широкой коалицией партнеров ввели быстрые и масштабные санкции, которые уменьшают доходы России, используемые для финансирования ее войны и военно-промышленной базы", - отмечают лидеры США и Еврокомиссии.

Отдельно они отмечают необходимость уменьшения зависимости от российских энергоресурсов для укрепления энергетической безопасности Европы и мира.

"Мы также продолжим тесно сотрудничать с целью поддержки энергетической безопасности Украины через ее дальнейшую интеграцию в европейские энергетические рынки", - говорится в заявлении.

США и Евросоюз указывают, что совместно ввели против России "беспрецедентные, скоординированные и эффективные санкции и другие экономические меры", которые подрывают ее способность вести войну и поддерживать военно-промышленный комплекс.

"Мы совместно принимаем новые меры, направленные на лиц из третьих стран по всему миру, чтобы ослабить поддержку российской войны из любого уголка мира, где бы она ни была обнаружена", - добавляют они.

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Также Вашингтон и Брюссель будут работать над тем, чтобы Украина имела безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку, в которой она нуждается, "столько времени, сколько потребуется". Речь идет также и об обеспечении украинских Вооруженных Сил военной техникой и подготовкой, необходимой для защиты от российской агрессии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Белом доме в пятницу на фоне торговой напряженности и давления, вызванного войной в Украине.

Темы: войнаСШАЕСРосcия
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