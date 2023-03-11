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МЗС РФ відреагувало на можливе перейменування на Московію

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 08:30
МЗС РФ відреагувало на можливе перейменування на Московію
фото мзс рф

Доручення президента Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити можливість перейменування Росії на Московію є "свідченням спроби створення "анти-Росії", заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Джерело: Захарова в Telegram

Пряма мова Захарової: Бункерний (росіяни вже деякий час називають так Зеленського - ред.) щодня доводить нашу правоту.

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Ось ще одне свідчення спроби створення з України "анти-Росії".

Передісторія: Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" і замінити терміни "российский" на "московский", а "Российская Федерация" - на "Московская федерация".

Теми: РосіяЗеленськийвійна
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