Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію
Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" та замінити терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" – на "Московська федерація".
Джерело: відповідь президента на петицію
Деталі: Автор петиції, яка набрала понад 25 тис. підписів, вказує, що "історичною назвою Росії є Московія".
"Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", – йдеться у петиції.
Автор звернення наголошує, що "Росія існує лише 301 рік" – з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро І проголосив Московське царство "Российской империей".
У своїй відповіді Володимир Зеленський вказав, що "порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки".
Зеленський також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання.
Нагадаємо: Посол України в ООН Сергій Кислиця вважає, що Україна може ухвалити закон, за яким називатиме Росію Московією.