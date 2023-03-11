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МИД РФ отреагировал на возможное переименование на Московию

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 08:30
МИД РФ отреагировал на возможное переименование на Московию
фото мид рф

Поручение президента Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Захарова в Telegram

Прямая речь Захаровой: Бункерный (россияне уже некоторое время называют так Зеленского – ред.) каждый день доказывает нашу правоту.

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Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".

Предыстория: Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально переименовать название "Россия" на "Московия" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация".


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Темы: РосcияЗеленскийвойна
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